الأمم المتحدة تدعو طالبان إلى إلغاء السياسات التي تستهدف حقوق النساء

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان «طالبان»، إلى إلغاء مجموعة من السياسات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات على الفور، مشيرا إلى تداعياتها «الرهيبة والمتراكمة» على حياتهن، والمخاطر المزعزعة لاستقرار المجتمع الأفغاني بأسره، التي تترتب على مثل هذه السياسات.

لا يمكن لبلد أن يتطور في ظل استبعاد نصف سكانه

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المفوض السامي أنه لا يمكن لأي بلد أن يتطور أو يستمر اجتماعيا واقتصاديا في الوقت الذي يستبعد فيه نصف سكانه مثل أفغانستان.

وأضاف: «هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي إلى زيادة معاناة جميع الأفغان وحسب، بل أخشى أنها ستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان» .

وحث «تورك» سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات، وفي أن يُنظَر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد ويساهمن فيها، بما يتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية.