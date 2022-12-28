«الأمم المتحدة»: 21 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية خلال 2023

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية خلال عام 2023 في اليمن، وسط تحسن هامشي للأمن الغذائي في البلد الذي يشهد صراعات منذ 8 سنوات، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

13.4 مليون شخص في حاجه ماسة إلى المساعدة الإنسانية

ومن جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير نُشر مؤخرا، إن حوالي 21.6 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العام المقبل، بما في ذلك نحو 13.4 مليون في حاجة ماسة، مضيفا أنه مع ذلك يعد هذا الرقم أقل بمقدار 1.8 مليون محتاجا عما كان عليه في العام الجاري، حيث كان 23.4 مليونا يحتاجون إلى المساعدة.

انخفاض حدة الظروف المعيشية ساهم في تقليل عدد المحتاجين

وأشار إلى أنه بدءا من منتصف العام الحالي، انخفض عدد ذوي الاحتياجات الغذائية الحادة من 19 مليونا إلى 17 مليونا حتى الآن، موضحا أن انخفاض حدة الظروف المعيشية للأشخاص في مختلف القطاعات ساهم في انخفاض عدد المحتاجين.