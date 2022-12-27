روسيا ترد على اقتراح أوكرانيا بعقد قمة سلام في الأمم المتحدة: «هستيريا»

ردت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، على اقتراح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بعقد «قمة سلام»، في الأمم المتحدة بحلول أواخر فبراير مع قيام الأمين العام بدور الوسيط.

وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا يجب أن تواجه محكمة قبل أن تتم دعوتها إلى هذا الحدث، وذلك بحسب وكالة تاس الروسية.

أعضاء مجلس الأمن والدعوات الأوكرانية

ونقلت «تاس»، عن النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: «قال وزير الخارجية الأوكراني كوليبا إن أوكرانيا تهدف إلى عقد قمة سلام قبل نهاية فبراير حيث يمكن أن يلعب الأمين العام للأمم المتحدة دور الوسيط، ثم أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانًا مطولًا قالت فيه أن روسيا حصلت على عضوية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشكل غير قانوني، بينما طالبت باستبعادنا من هذه الهيئة».

ووفقًا لـ «بوليانسكي»، لم يتفاعل أحد في اجتماعات مجلس الأمن الدولي مؤخرًا مع ما وصفه بـ «هستيريا روتينية»، من سيرجي كيسليتسا، الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة.

«بوليانسكي»: تناقض أوكراني

وتساءل «بوليانسكي»: «إذا حاولنا أن نجمع هاتين القصتين معًا، فهما متناقضتان، فما نوع قمة السلام التي يمكن أن تحدث دون روسيا؟»، وتابع: «في غضون ذلك، من السهل جدًا تخيل الأمر بدون أوكرانيا»، مضيفًا أن مثل هذا السيناريو سيكون كابوسًا لكل من «كوليبا وكيسليتسا»، الذين أدت مبادراتهم، كما قال، إلى دفع هذا السيناريو إلى الأمام، ووصف «بوليانسكي» بـ «الدبلوماسية 404»، كناية عن الخطأ.

من جانبه، قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة تاس الروسية إن الأمين العام مستعد للتوسط في الصراع في أوكرانيا، بشرط موافقة جميع الأطراف على هذا العرض.