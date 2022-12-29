السكة الحديد: عربات درجة ثالثة مكيفة على خطي القاهرة والإسكندرية إلى بورسعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خطي القاهرة / بورسعيد والإسكندرية / بورسعيد، اعتبارا من السبت المقبل، حيث جار تشغيل قطار 3015 مكيف القاهرة / بورسعيد، يقوم من محطة القاهرة الساعة 04.50 ويصل إلى محطة بورسعيد 09.00 طبقا للجدول المرفق.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان عنها، إلى تشغيل قطار 3010/3011 مكيف بورسعيد / الإسكندرية (طريق قويسنا - بركة السبع) دون دخوله محطة بنها، ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 16.10 ويصل لمحطة الإسكندرية 22.05 طبقا للجدول المرفق.

وأوضحت الهيئة، أنّه اعتبارا من الأحد المقبل، يتم تشغيل قطار 3012/3013 مكيف الإسكندرية / بورسعيد (طريق بركة السبع - قويسنا) دون دخوله إلى محطة بنها، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 ويصل لمحطة بورسعيد 09.55 طبقا للجدول المرفق.

وتشغيل قطار 3016 مكيف بورسعيد / القاهرة يقوم من محطة بورسعيد الساعة 15.15 يصل لمحطة القاهرة 19.20 طبقا للجدول المرفق.

واعتبارا من يوم السبت المقبل، يتم اختصار قطاري 961 و962 بمحطة اللإسماعيلية، كما يتم تعديل مواعيد قطارات 251/ 287 / 278 / 273 / 951 / 962 / 960 طبقا للجداول المرفقة.