5 خطوات لاستخراج بدل فاقد لرخصة المركبة.. اعرف المستندات المطلوبة

يبحث عدد كثير من قائدي السيارات عن خطوات استخراج بدل فاقد من رخصة المركبة، والمستندات والأوراق المطلوبة لذلك في حالة ضياع الأصلية، وهو ما يتعرض له الكثير بسبب مواقف مختلفة، ولا يعلموا الخطوات التي يستخرجون من خلالها بدل فاقد لرخصة المركبة.

وأوضحت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور خطوات استخراج بدل فاقد من رخصة المركبة، والمستندات والأوراق المطلوبة لذلك، وهو ما تستعرضه «الوطن».

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة المركبة

أولا يجب أن يعلم مالك المركبة أن موافقته على إصدار بدل فاقد من رخصة المركبة يعد ذلك بمثابة إقرار رسمي منه بفقدها، ثم يتبع الخطوات الآتية:

- يحرر مالك المركبة مذكرة لفقد الرخصة في قسم أو مركز الشرطة ​المختص.​

- وجود شهادة المخالفات «براءة الذمة».

- ضرورة أن تكون حالة المركبة سارية.

- أن يكون للمركبة رخصة وليس تصريح.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بعد الاطلاع على الأصل.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة المركبة

ولاستخراج بدل فاقد لرخصة المركبة يتقدم مالكها بالمستندات والأرواق الآتية:

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع والتأكد من الأصل.

- تقديم شهادة المخالفات «براءة الذمة».