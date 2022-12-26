إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلاف حول أولوية المرور بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسحلة البيضاء في محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلاف حول أولوية المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووقوع مصابين بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

إصابة 4 في مشاجرة

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول ضم «إيهاب م م ا»، 42 عاما، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيمن، وشقيقه «مختار»، 43 عاما، كاتب إداري بمستشفي طما المركزي، مصاباً بجرحين قطعيين بفروة الرأس، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان ضم «حسام ع ا س»، 52 عاما، عامل بالأوقاف، مصاباً بجرح طعني بالبطن واشتباه نزيف داخلي بالبطن، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، ونجل عمه «علاء الدين ا ع ا»، 34 عاما، عامل، مصاباً بكدمات وسحجات بالذراع الأيسر، والطرفان يقيمان بمركز طما.

أولوية المرور وراء الحادث

وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بسبب أولوية المروربالطريق، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحول العقوبة المتوفعة، قال المحامي محمد علاء لـ«الوطن»، إن عقوبة الضرب في قانون العقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات، ما لم يؤدي إلى إحداث عاهة مستديمة.