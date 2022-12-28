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«المرور» تضبط 76738 مخالفة متنوعة في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
المرور

المرور

تواصل  الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بالطرق والمحاور كافة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 76738 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 76738 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76738 مخالفة مرورية متنوعة، على النحو التالي:

- 21069 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 267 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 7 دراجات نارية مخالفة.

- 29 مخالفة موقف عشوائي.

- 7 مخالفات شروط الترخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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