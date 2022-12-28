دعاء جاد الحق: نحن أشبه بـ«لاعبي الكرة المحترفين»

قالت الإعلامية دعاء جاد الحق، إحدى نجمات شاشة «إكسترا نيوز»، إن القناة تعد إحدى القنوات الأساسية فى مصر وتحظى بنسب مشاهدة كبيرة، ويأتى ذلك بسبب جهود المذيعين والمراسلين داخل القناة، الذين شبهتهم بـ«لاعبى كرة القدم المحترفين»، وعلى الرغم من احترافهم فإنهم يحصلون على تدريبات وكورسات فى جميع المجالات، وتلك التدريبات تخلق أفكاراً جديدة باستمرار.

نحظى بنسب مشاهدة كبيرة وإدارة القناة تبحث عن الإبهار بالمعلومة والصورة

وأضافت دعاء جاد الحق، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة القناة تبحث عن عنصر الإبهار، وليس لمجرد الـ«شو» فقط، ولكن الإبهار فى توصيل وتبسيط المعلومة للمشاهدين بجانب الاهتمام بالصورة، وهذا الأمر مهم فى المجال التليفزيونى، بحيث يتوفر للمشاهد المعلومة والإبهار فى نفس الوقت.

وتابعت «جاد الحق»: «فكرة الاستعانة بالشباب طوال الوقت شىء مهم، وهذا نهج إكسترا نيوز فى الفترة الأخيرة، فمع تنوع الأعمار، بين جميع العاملين نضيف لبعضنا البعض خبرات متنوعة ويزداد الوعى لدينا، ونكمل الأجزاء الناقصة، حتى تخرج الصورة كاملة للمشاهدين».

وعن جهود الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حول تطوير القناة قالت: «الطاهرى دائماً يعمل خارج الصندوق، ويحاول تقديم كل شىء بالأفكار غير التقليدية فى جميع المجالات، وهذا مفيد بالطبع سواء للعاملين فى القناة، وبالنسبة للمشاهد فتصل إليه المعلومة بسلاسة ووضوح شديد».