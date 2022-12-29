القوات المسلحة والشرطة تشنان حملة مكبرة للتفتيش عن الزراعات المخدرة في سيناء

نفذت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية، حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 160 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالي مساحة 173 فدانا بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية في جنوب سيناء.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية، وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

كما أسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، حيث تم ضبط 34 طنا من نبات البانجو الجاف، و52 طنا من نبات البانجو المطحون، و100 كيلو جرام من بذور البانجو، كما جرى ضبط 1150 من بذور الخشخاش المخدر، و2200 كيلو جرام من الهيدرو الجاف و130 كيلو جرام من الحشيش المفروم، و500 كيلو جرام من بودرة الحشيش، كما تم ضبط 4 مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبس للحشيش، كما تم العثور على 41 طلقة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.