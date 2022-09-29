تفاصيل مؤتمر أدباء مصر الـ35.. دورة شاكر عبد الحميد

كشف الدكتور حمدي سليمان، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة ديسمبر المقبل، بعد توقف على مدار العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا.

أسباب اختيار مؤتمر الأدباء في الوادي الجديد

قال «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن»: تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتنظيم مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ35، وجرى التوافق على اختيار محافظة الوادي الجديد لعقد المؤتمر، وهي من المحافظات الحدودية النائية، مشيرا إلى أن وجود المؤتمر بها، كسر لفكرة المركزية، بالإضافة إلى إن الحدث يعتبر امتداد ثقافي للفعاليات، وفي إطار تحقيق العدالة الثقافية، وإنعقاد المؤتمر بها واجب وطني.

موعد مؤتمر أدباء مصر

وأضاف أمين المؤتمر، «وتم اختيار الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق أن تحمل الدورة الحالية اسمه، ويقام المؤتمر في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل على مدار 4 أيام متتالية».

وأكمل: ويضم المؤتمر العديد من الفعاليات المرتبط بالمحافظة نفسها، وإلى جانب تكريم عدد من أدباء المحافظة، والمؤتمر يحمل عنوان «الفعل الثقافي مشكلة المعنى».

وأشار إلى أنه ويشمل عدد من المحاور، التي تتناول الرؤى والجدوى الثقافية على أرض الواقع، لكثير من الأنشطة والكيانات الثقافية في الحركة الثقافية المصرية، مثل جدوى ومردود أندية الأدب واتحاد الكتاب ونادي القصة وغيرها.

وأوضح أنه يشارك في هذه المناقشات، مجموعة من الباحثين من بينهم الدكتور محمود الضبع، والدكتور سامي سليمان، والدكتور سعيد المصري، كما يعقد مجموعة من الموائد المستديرة، وعنوان المؤتمر والفعاليات بهدف الارتقاء بالثقافة المصرية.

تكريم 5 شخصيات من المبدعين

كما يصدر المؤتمر عدد من الإصدارات من بينها كتاب الأبحاث، وآخر عن محافظة الوادي الجديد، ضمن الاحتفاء بأدباء الوادي الجديد.

وتابع: وبخصوص رئيس المؤتمر تم ترشيح ثلاثة أسماء هم الدكتورة عواطف عبدالرحمن، والكاتب محمد سلماوي والدكتور نبيل عبدالفتاح، وتم اختيار الكاتب محمد سلماوي، رئيسا للمؤتمر لكنه لم يؤكد، لأنه يلزمه تصديق إجرائي على الاختيار من قبل السلطة المختصة، ممثلة في المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

وسيتم تكريم 5 شخصيات من المبدعين سيتم الإعلان عنهم تفصيليا بعد التصديق النهائي على الأسماء، كما سيتم عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاستعدادات في الأربعاء الأخير من شهر أكتوبر 2022.