حمدي سليمان: مؤتمر «أدباء مصر» تظاهرة ثقافية وعرس كبير يضم المبدعين

قال الدكتور حمدي سليمان، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، إن مؤتمر أدباء مصر، سيجر تنظيمه بعد توقف استمرّ منذ عام 2019، إذ أقيمت الدورة الرابعة والثلاثين في بورسعيد، ثم توقفت بعدها، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، التي أثرت على العالم كله وليس مصر فقط، «في هذا العام، سيستكمل المؤتمر دورته الخامسة والثلاثين، وهذا المؤتمر من أقدم وأعرق الفعاليات الثقافية في الوطن العربي، إذ يتسم بالاستقرار والاستدامة».

مؤتمر أدباء مصر تظاهرة ثقافية لكل المثقفين والمبدعين في مصر

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن مؤتمر أدباء مصر تظاهرة ثقافية لكل المثقفين والمبدعين في مصر، وهو احتفال كبير وعُرس كبير يضم الجميع، «في هذا العام ستكون فرحتنا استثنائية وستكون هذه الدورة في محافظة الوادي الجديد، وهي من المحافظات التي من المفترض أن تكون أولى بالرعاية في الفترات المقبلة، خاصة أن اتجاه الدولة لتنمية هذه المنطقة».

تنظيم المؤتمر في الوادي الجديد يأتي في إطار تحقيق العدالة الثقافية

أوضح الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، أن تنظيم المؤتمر في الوادي الجديد يأتي في إطار تحقيق العدالة الثقافية، وعندما يتم تنظيم هذا المؤتمر في محافظة، فإنها يتم اختيارها كعاصمة ثقافية لمدة عام، حتى انعقاد الدورة المقبلة، لكن بورسعيد مستثناة في هذا الصدد، لأنها تعتبر عاصمة الثقافة المصرية منذ عام 2019، أي لمدة 3 سنوات.

وحول الامتيازات الممنوحة للعاصمة الثقافية، قال الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر: «معظم أنشطة وزارة الثقافة تتوجه إلى هذه المنطقة طوال العام، وحددنا شخصية من وجه بحري وأخرى من وجه قبلي للتكريم، ونختار شخصية من الإعلاميين ومن النقاد والأديبات».