حصاد المصرف المتحد 2022.. 2 مليار جنيه لإسكان محدودي الدخل

مع نهاية العام الحالي، أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، كشف حساب المصرف لعام 2022، مشيرا إلى المشاركة في 6 تمويلات مشتركة بإجمالي مبلغ 2.150 مليار جنيه موجهة لقطاعات البترول والاتصالات والزراعة والتطوير العقاري، فضلا عن إجراء أول عملية تقاضي إليكتروني بالمحكمة الاقتصادية.

2 مليار لمبادرة التمويل العقاري

وأكد القاضي، في تقرير 2022، تخطي محفظته التمويلية لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل حاجز 2 مليار جنيه، وبذلك يكون المصرف المتحد أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بالسوق المصرفية، وذلك وفقا لتقرير صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فضلا عن الحملة المجتمعية الشاملة للشمول المالي وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي تضمنت عددا من الجولات المكوكية في عدد من محافظات الجمهورية بلغ عددها 17 محافظة بينها: «القاهرة واسيوط والشرقية والدقهلية والمنوفية وجنوب سيناء والاسكندرية».

العاصمة الإدارية الجديدة

ولفت رئيس البنك، المملوك للبنك المركزي المصري، إلى تجهيز مبني المصرف المتحد بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصري استعدادا للانتقال، وافتتاح 5 أفرع جديدة للمصرف المتحد كان آخرها فرع الساحل الشمالي وجريدة الأهرام ليصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 68 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.

تخريج أول 30 شركة أثاث

وأكد أن المصرف المتحد، ساهم في دعم الأسر الفقيرة من خلال توزيع 1600 كرتونة بالتعاون مع بنك الطعام المصري، ووضع حجر الأساس لمنتدى «لكي»، وتخريج أول 30 شركة أثاث مصرية ضمن برنامج تأهيلي لشركات الأثاث وفقا لمبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل والمجلس التصديري لصناعة الأثاث.

قياس البصمة الكربونية

وأكد إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمراكز الرئيسية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع تدشين تطبيق «انستاباي»، للتحويل اللحظي للمدفوعات الرقمية، تحت شعار «بنكك على الخط».

دعم الجامعات المصرية

وأشار إلى توقيع المصرف المتحد وجامعة المنصورة وتكامل جامعات وسط الدلتا بروتوكول تعاون مشترك لدعم الابتكار وريادة الاعمال والشركات الناشئة في مجال المشروعات الصغيرة لطلبة جامعات التكامل وعلى رأسها جامعة المنصورة، والمساهمة في إطلاق اول صندوق لدعم الرياضة المصرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر.

100 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة

وأوضح أن فبراير الماضي، شهد إعلان حصاد 4 سنوات من العمل الدؤوب لرواد النيل حيث قدم المصرف المتحد 1925 خدمة تقنية وفنية غير مصرفية لـ 660 رائد أعمال مصري على مستوى محافظات مصر، كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لـ 297 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة بحجم تمويلات بلغت 100 مليون جنيه.