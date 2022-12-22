رئيس البورصة: الاقتصاد المصري متنوع.. وقادرون على المنافسة 

قال الدكتور رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن الاقتصاد المصري متنوع، والشركات المحلية قادرة على المنافسة، لافتا إلى أن أن البورصة المصرية خلال الفترة الماضية شهدت أعلى أعداد لعمليات تداول يومية، بلغت 109 آلاف عملية في يوم.

البورصة المصرية قادرة على المنافسة

واضاف «الدكاني» خلال حديثه أمس الأربعاء، عن أوضاع البورصة المصرية في صالون النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في الإسكندرية، أن البورصة المصرية قوية وقادرة على المنافسة بفاعلية، وهي مرتبطة بمنتجات واقتصاد متنوع.

وأوضح رئيس البورصة، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تعكس صورة الاقتصاد والسوق، وتشير إلى أن هناك شركات كبيرة الحجم غير ممثلة في البورصة.

آيات الحداد: مصر تحقق نهضة كبري واستقرار اقتصادي

وأكدت الدكتورة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت أن تخطو بشكل ثابت، وتحقق نهضة كبري واستقرار اقتصادي يقود إلى تعزيز التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي.

وأشارت النائبة إلى أن ما حققه الاقتصاد المصري محل إشادة دولية من المؤسسات الدولية والقوى الكبري في العالم، وجانب الخبراء والمتخصصين الدوليين.

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يصمد في مواجهة التحديات العالمية والأزمات المختلفة، وفي مقدمتها أزمة «كوفيد 19»، التي لاتزال تلقي بآثارها علي اقتصاد العالم أجمع ،وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت علي مجريات الأحداث الدولية.