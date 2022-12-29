«التعليم العالي» تدعم جامعة سمنود التكنولوجية بمعامل بـ12 مليون جنيه

أكد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن وزارة التعليم العالي دعم الجامعة بمعامل وورش بقيمة 12مليون جنيه، بما يخدم طالب التعليم التكنولوجي حتي يكون مؤهلاً لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وذكر رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الوزارة تعاقدت على توريد عدد من المعامل والورش وبصدد توريدها خلال الأيام القادمة، وهي معمل معدات الغزل والنسيج - وورش تأسيسية - ومعمل الصناعات الغذائية بقيمة 12 مليون جنيه تقريباً.

وأشاد «دويدار» بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة المصرية والدور الذي تشهده منظومة التعليم العالي في تطوير التعليم التكنولوجي، وحجم الاستثمار الذي تنفقه الدولة في المواطن المصري، فالاستثمار في الإنسان يعد الرهان الأكبر الذي تكسبه الأم والشعوب والمجتمعات.

استراتيجيات جامعة سمنود

وأشار إلى أن جامعة سمنود التكنولوجية توفر لطلابها استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم، بما يحقق الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، وهدفها يتمحور في كونها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعلياً بالصناعة وأصحاب الأعمال، وتغيير نظرة أصحاب الأعمال، وتغيير الكادر الوظيفي للخريجين، إلى جانب خلق مسار تعليم موازي، يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف من الضغط الشديد عليه، تغيير ثقافة المجتمع المصري حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد وتحديد المهام والمستويات الوظيفية لكل من الفني والتكنولوجي وخريج الجامعات التقليدية، والديناميكية ف تعديل وإنشاء برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، و فتح مسار لخريج التعليم الفني في إمكانية الحصول على البكالوريوس وإستكمال الدراسات العليا.

6 جامعات تكنولوجية

جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أُنشئت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الإجتماعية والاقتصادية للدولة.