حبس متهم بالاتجار في الحشيش بالخصوص.. وقانوني يوضح العقوبة المتوقعة

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، من ضبط أحد تجار المخدرات بمدينة الخصوص، قبل ترويجه لفرش ونصف حشيش على عملائه.

وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات في الخصوص

وتلقي اللواء مدير مباحث القليوبية معلومات سرية، تفيد قيام أحد مروجي المخدرات بالخصوص بترويج الحشيش على عملائه بمنطقة الخصوص.

وأُخطر اللواء مدير امن القليوبية، وتم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة قادها الرائد محمد حجاج رئيس مباحث الخصوص ومعاوني المباحث عبدالله إسماعيل، وجرى ضبط المتهم وبحوزته فرش ونصف حشيش، وأمرت جهات التحقيق بحبسه وتحريز المواد المخدرة.

حبس تاجر مخدرات شبين القناطر

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بحبس متهم بالاتجار في المخدرات وطلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات.

كانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة شبين القناطر داهمت بؤرة لترويج المخدرات في منطقة الحرانية، ونجحت في ضبط المتهم وبحوزته 4 كيلو جرامات هيروين وحشيش وسلاحين ناريين، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وأوضح المحامي أحمد عد الستار المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين في الواقعة تصل إلى السجن والغرامة المقررة على كل من أتجر أو استورد أو صنع موادا مخدرة، أو حاز جوهر مواد مخدرة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد وتغلظ للأعدام في الحالات التي حددها القانون.