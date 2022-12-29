«الداخلية»: ضبط 12581 قضية سرقة تيار كهربائي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2169 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12581 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب عن ضبط 201 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط 170 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محلات دون ترخيص»، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.