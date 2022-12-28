ضبط 12543 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات أمنية موسعة

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 2077 قضية متنوعة، كما تمكنت حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12543 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وضبطت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسو 245 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.