غلق شارع الهرم كليا بين «ناصر الثورة» و«أحمد لطفي السيد» غدا

اعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع محافظة الجيزة عن اغلاق كلي لشارع الأهرام بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالإتجاه القادم من ميدان الجيزة غداً الجمعة لإجراء قطع عرضي للطريق لصيانة خط مياه الشرب لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وتشير الادارة العامة للمرور ان الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام بالموقع المشار إليه لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الجمعة الموافق ٣٠ / ١٢ /٢٠٢٢ على أن يكون العمل من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وتنفيذها علي أكمل وجه .

قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :-

۱ - حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام تقوم بالدخول يميناً لشارع ناصر الثورة وصولاً لشارع الملك فيصل

۲ - السير بشارع الملك فيصل حتى فتحة الدوران المواجهة لكلية التربية الرياضية ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير بشارع فيصل حتى فتحة الدوران الكائنة أمام شركة المطاحن ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع الملك فيصل حتى شارع أحمد لطفى السيد لشارع الأهرام مرة أخرى عقب تجاوز الأعمال .

وتشير محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.