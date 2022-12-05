مخالفات مرور مصر.. 8 حالات يجوز التصالح الفوري فيها

حددت المادة 74 من قانون المرور الجديد، الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات مرور مصر، حيث يقوم الشخص المخالف، بدفع مبلغ 25 جنيها بشكل فوري في حال التصالح.

وتستعرض «الوطن»ن خلال السطور التالية، الطرق السهلة والسريعة، التى يمكن للمخالفين فيها التصالح فى مخالفات مرور مصر.

طرق التصالح فى مخالفات مرور مصر

- الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

- الدخول على الرابط الخاص بموقع بوابة مرور مصر هنا.

- الأستعلام على مخالفات مرور مصر، من خلال الرابط .

- الضغط على أيقونة التصالح الفوري فى مخالفات المرور من خلال الرابط

- اخيتار حالة التصالح بين «مخالفة رخصة القيادة»، أم مخالفات «رخصة المركبة».

مخالفات يجوز التصالح عليها في قانون المرور الجديد

- مخالفة استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة.

- الوقوف بالسيارة ليلا فى الطرق والأماكن الغير المضاءة، ودون إضاءة الأنوار الأمامية اوالأنوار الخلفية.

- القيام بقيادة السيارة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الحمراء.

- السماح بوجود ركاب فى الاجزاء الخارجية من السيارة.

- عدم الالتزام السائق بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهين.

- عدم اتباع سائق السيارة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور.

- مخالفة النقل فى الحمولة الزائدة بخصوص عرضها وارتفاعها أو طولها على الطرق.

- قيام سائق السيارة باستعمال أجهزة التنبيه بشكل مخالف للمقرر استخدامه فيها.

قيمة التصالح فى المادة 74 من قانون المرور الجديد

يعاقب قانون المرور في مخالفات المادة «74» بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 200 جنيه، لكل كل من ارتكب مخالفات المرور السابق ذكرها.