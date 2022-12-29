السبت المقبل.. الجلسة الثانية لمقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

تعقد الجلسة الثانية للختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء يوم السبت القادم 31 ديسمبر 2022م، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، ويرأس المقرآة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وعضوية كل من القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ الشيخ محمد عبد البصير، القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ الشيخ سيد الغيطاني، القارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف فني للأستاذ عبد العزيز عمران.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم أنه من المقرر أن تبدأ التلاوة من قوله تعالى: "أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة: 75).