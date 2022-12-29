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السبت المقبل.. الجلسة الثانية لمقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

كتب:

إسراء سليمان
02:03 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
مقرأة كبار القراء

مقرأة كبار القراء

تعقد الجلسة الثانية للختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء يوم السبت القادم 31 ديسمبر 2022م، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، ويرأس المقرآة  القارئ الطبيب أحمد نعينع، وعضوية كل من  القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ الشيخ محمد عبد البصير، القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ الشيخ سيد الغيطاني، القارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف فني للأستاذ عبد العزيز عمران.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم أنه من المقرر أن تبدأ التلاوة  من قوله تعالى: "أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة: 75).

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.