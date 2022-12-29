مساعد وزير الأوقاف: عودة الاعتكاف بالمساجد وتوزيع مليون شنطة غذائية في رمضان

قال الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف، المصريين بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، إن الاستعداد لشهر رمضان الكريم يبدأ مبكرًا في وزارة الأوقاف، لافتا إلى عودة الاعتكاف بالمساجد هذا العام، وهي بشرى طيبة لكل المحبين والمشتاقين.

خطة وزارة الأوقاف للاستعدادات المبكر شهر رمضان

وأضاف عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية dmc، أن الخطة الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك ستتضمن إقامة صلاتي التراويح والتهجد، وفتح الباب للأئمة المعتمدين من الإذاعة والتليفزيون لصلاة التهجد في المساجد الكبرى، لافتًا إلى أن صلاة التراويح ستكون بداية الشهر الكريم وصلاة التهجد تبدأ في العشر الأواخر.

الاعتكاف بمساجد مصر خلال شهر رمضان

وأوضح مساعد وزير الأوقاف أن الأوقاف تستهدف الاستعانة بالأصوات الطيبة في المساجد الكبرى خلال صلاة التراويح، وعلى الراغبين تقديم طلب إلكتروني عن طريق موقع وزارة الأوقاف المصرية، منوهًا بأن وزارة الأوقاف ستنفذ مقارئ قرآنية كتلك التي يتم عقدها بمجلس سيدنا الحسين لكبار القراء، إضافة إلى دروس علمية ومجالس الإفتاء ومجالس الحديث، وستكون بصورة مكثفة خلال الشهر الفضيل.

توزيع مليون شنطة غذائية

وأشار مساعد وزير الأوقاف إلى تجهيز مليون شنطة غذائية، بالتعاون مع وزارة التجارة والتموين والتجارة الداخلية، للحصول على أجود المنتجات، مشيرًا إلى الاعتماد في التوزيع على قوائم معدة مسبقًا، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف كلفت مديريات الأوقاف بإعداد خطط لشهر رمضان المبارك وتجهيز المساجد للاعتكاف، إضافة لتجهيز أعمال النظافة والتعقيم لتكون المساجد في أبهى صورة استعداد لشهر رمضان الكريم.