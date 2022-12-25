انعقاد مجلس إقراء الحديث الثالث بحضور أئمة ووكلاء الأوقاف بالجزائر

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عقد مجالسهما العلمية، إذ عُقد مجلس الحديث الثالث لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس بمسجد الإمام الحسين على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، اليوم، عقب صلاة العصر، بحضور أربعة من كبار العلماء، وهم: أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ومصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وأحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد، ومحمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وبحضور وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.

أحمد عمر هاشم يرحب بالضيوف

وفي مستهل افتتاح مجلس إقراء الحديث، رحب أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بضيوف مصر الأعزاء من دولة الجزائر الشقيقة، مؤكدًا أن هذا اللقاء مشرق ووضاء، ويزداد في اليوم الثالث نورانية وروحانية يكتسبها من حديث سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وروحانية للمكان الذي هو لأحد أبناء الدوحة النبوية وسبط سيدنا رسول الله، الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، موضحًا أن مجلس الحديث تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، ولنا أمل عند الله عز وجل بنضرة وجوهنا؛ لحديث سيدنا رسول الله: «نضَّر الله امرءا سمِع مقالَتي فوعاها وحفِظها وبلَّغها فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه»، وكان إبراهيم بن أدهم يقول: «إن اللهَ تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمَّة برحلة أصحاب الحديث»، وحضر الكثيرون إلى مجلسنا من مختلف المناطق لسماع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبدأت القراءة من الحديث رقم 85 إلى الحديث رقم 124 من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، وشهد مجلس الحديث حضورًا مميزًا للأئمة والواعظات والطلاب وغيرهم.