حصاد الأوقاف 2022.. علاج 723 من حالات قوائم الانتظار بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار 723 حالة خلال 2022.

وبحسب بيان وزارة الأوقاف، جرى علاج 239 شخصا من حالات العلاج على نفقة الدولة بالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بتكلفة تقدر بنحو مليون و878 ألفا و552 جنيها.

تطوير الأجهزة الطبية بمستشفى الدعاة

كما جرى تطوير الأجهزة الطبية بمستشفى الدعاة، وشراء أجهزة جديدة بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، أكدت الوزارة أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالأئمة، وتوفير الزي اللائق بهم، جرى توزيع 93814 زيًّا أزهريًّا، و27644 عمامة.