في ذكرى ميلادها.. الفنانة «عتاب» رائدة الأغنية السعودية والخليجية

75 عامًا تمر اليوم على ذكرى ميلاد الفنانة السعودية عتاب، التي تعد من رواد المطربات في المملكة العربية السعودية، والتي ذاع صيتها في الوطن العربي في سبعينيات القرن الماضي، وقدمت عددًا كبيرًا من الأغنيات التي أصبحت تراثًا عربيًا.

ذكرى ميلاد عتاب

وفي ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة عتاب، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد الرياض 30 ديسمبر عام 1947.

- اكتشف موهبتها الفنان السعودي طلال مداح قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وقام بتدريبها على الأصوات والعزف.

- حققت شهرة واسعة في احياء الأفراح والحفلات في المجتمع السعودي.

- جاءت إلى مصر وعاشت فترة طويلة من الزمن.

أكثر من 20 ألبوم

- قدمها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في إحدى حفلاته، الأمر الذي ساهم في شهرتها.

- عام 2017 احتفل جوجل بعيد ميلادها الـ70 باعتبارها رائدة الأغنية السعودية.

- من أبرز أغنياتها «جاني الأسمر، اسمعوا شكوتي، الله حسيبك، البارحة خدت القرار، أحطك في قلبي».

- تعاونت مع كبار الملحنين، أبرزهم محمد الموجي الذي قدم لها أغنية «فك قيود».

- قدمت أكثر من 20 ألبوم غنائي، أبرزها «أسمر وعيونه وسيعة، مين فينا يا هل ترى، دلعوك أهلك، حبي لك».

- تزوجت مرتان، أنجبت من الزيجة الأولى ابنتها ابتسام، والزيجة الثانية من رجل مصري وأنجبت منها اثنين من الأبناء.

- قبل نهاية التسعينيات أصيبت بمرض السرطان.

- توفيت يوم 19 أغسطس عام 2007 بعد معاناة مع المرض.