نجوم الفن يحتفلون بيوم التأسيس السعودي: كل عام والمملكة في ازدهار

حرص عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لدعم الشعب السعودي.

آيتن عامر تهنئ الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعلقت على الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»: «من مصر أم الدنيا إلى شعب السعودية الشقيق أهنئكم بيوم التأسيس، مع أمنياتي بمزيد من الازدهار والاستقرار والتقدم»

يارا: كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير

بينما هنأت الفنانة اللبنانية يارا الجمهور السعودي بيوم التأسيس، وكتبت عبر «تويتر»: «في يوم التأسيس يوم سعيد عليكم أحبابي، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير وسلام وازدهار وتطوّر، يوم التأسيس السعودي».

نادين نسيب نجم تحتفل بيوم التأسيس السعودي

كما كتبت الفنانة نادين نسيب نجيم عبر حسابها على «تويتر»: «في يوم التأسيس السعودي، أتقدم إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية بأحرّ التهاني، ودمتم في عز وسلام».

هايدي موسى: حفظ الله المملكة حكومة وشعبا

وشاركت الفنانة هايدي موسى متابعيها بصورة الاحتفال بيوم التأسيس، وعلقت عليها عبر «تويتر»: «يوم التأسيس حفظ الله المملكه حكومةً و شعباً وأرضاً».

أصالة ورامي جمال في حفل غنائي بموسم الرياض الليلة

وفي سياق آخر تحيي الفنانة أصالة والفنان رامي جمال حفلًا غنائيًا الليلة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم التأسيس السعودي، على مسرح أبو بكر سالم.