معهد التخطيط القومي يشارك «مصر الخير» في إعداد قواعد بيانات الغارمين

شارك معهد التخطيط القومي، مؤسسة «مصر الخير»، في إعداد قواعد بيانات أسر الغارمين بجميع المحافظات ورصد أسباب الدين لرصد مدى استحقاقهم لسداد الديون وحوكمة سدادها، تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المؤسسة والمعهد.

وأشار الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط، إلى التعاون المشترك في إطلاق برامج تدريبية خاصة بالتمكين الاقتصادي مع التركيز على نموذج تمكين الغارمين اقتصادياً واجتماعياً كنموذج رائد محلياً ودولياً.

وتضمن الاتفاق مشاركة قيادات معهد التخطيط القومي وخبراؤه في تقديم محاضرات وبرامج تدريبية والمشاركة في لجان التحكيم التي يتم تشكيلها للأنشطة المختلفة بمؤسسة «مصر الخير».

فك كرب الغارمين وخروجهم من دائرة الغرم

ومن جانبها اوضحت منال شاهين رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة «مصر الخير»، أن بروتوكول التعاون بين معهد التخطيط القومي والمؤسسة يعد جانبًا هامًا في إطار في تنفيذ استراتيجية «مصر الخير»، لفك كرب الغارمين وخروجهم من دائرة الغرم والتي اتخذت عدة محاور في التدقيق مع تحديث آليات سرعة التعامل مع الملفات الخاصة بالغارمين والتي من شأنها المساعدة في سرعة فك كرب الأسر.

وقالت اننا نجحنا بالفعل في مساعدة 450 غارمًا وغارمة خلال شهر ديسمبر الجاري فقط كبداية وهذا سيكون هدفنا في تنفيذ الاستراتيجية ونحن نعمل على كل القطر المصري والتركيز حالياً في محافظات الصعيد ونكثف جهودنا في محافظات الصعيد خصوصاً الصعيد الجنوبي.

تدريب الكوادر ورفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية

وأضافت الدكتورة منال شاهين أن قطاع الجمعيات الأهلية يساعدنا في ذلك من خلال تدريب الكوادر ورفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية الشريكة لأننا كمؤسسة نعمل أيضاً من خلال المجتمع المدني ولدينا أكثر من 400 جمعية شريكة منتشرة في جميع القرى المصرية.

جدير بالذكر أنه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين معهد التخطيط القومي ومؤسسة «مصر الخير»، اتفق الجانبان على التعاون المشترك فيما بينهما لإعداد البحوث والدراسات، وتنفيذ البرامج التدريبية لإعداد كوادر محلية من العاملين بالمنظمات الأهلية في مجال التنمية المؤسسية والتنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ونص البروتوكول على مشاركة الطرفين في إصدار تقارير دورية حول مدى مساهمة الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك التعاون المشترك في إطلاق برامج تدريبية خاصة بالتمكين الاقتصادي مع التركيز على نموذج تمكين الغارمين اقتصادياً واجتماعياً كنموذج رائد محلياً ودولياً.