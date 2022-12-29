«صباح الخير يا مصر» يبرز الحالة المرورية.. «كثافات بسيطة أعلى كوبري أكتوبر»

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية في شوارع مصر.

كثافات بسيطة أعلى كوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة ولا تؤثر على معدل الحركة المرورية، حتى منطقة رمسيس، ثم يكون هناك سيولة مرورية حتى نزلة غمرة، وتستمر السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية بسيطة وغير مؤثرة، وتستمر السيولة حتى طريق النصر، كما أنّ كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية ناتجة عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، وفي الجانب الآخر، فهناك سيولة مرورية.

وتابعت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، أنّ شارع بورسعيد من نزلة 6 أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء وحتى كوبري الساحل والأميرية، ويشهد أعلى الأوتوستراد سيولة مرورية نسبية بالنسبة للقادم من حلوان والمعادي والمقطم، أما مطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم، فإنّه مغلق بسبب أعمال إنشائية.

شارع الهرم

وفي شارع العريش، توجد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة تصل إلى 500 متر بسبب أعمال إنشاء الخط الرابع للمترو، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة، كما أنّ باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع الشريع ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة التي تم تحديدها مسبقا.