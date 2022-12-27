معهد التخطيط القومي يكرم المفكر الاقتصادي الراحل «محمد محمود الإمام»

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من حلقات «سمينار الثلاثاء»، والتي تم تخصيصها للحديث عن الدكتور محمد محمود الإمام المفكر الاقتصادي الكبير ومدير معهد التخطيط القومي خلال الفترة من «1966 – 1968».

شارك في الحلقة الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور محيا زيتون أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، بجانب مشاركة نخبة متميزة من المفكرين وأساتذة التخطيط، والاقتصاد، والسياسة وأسرة الدكتور الراحل محمد الإمام.

تكريم رواد معهد التخطيط القومي

وفي هذا الإطار، أوضح د. أشرف العربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة حلقات بدأ المعهد في عقدها، لتكريم رواد معهد التخطيط القومي الذين أثروا بفكرهم وأعمالهم في المكتبة العربية على مدى عقود طويلة، وتقديراً لما قدموه من إرث ثمين وكنوز علمية مازالت إلى وقتنا هذا تلقى صداها في المؤسسات العلمية والمنتديات بالخارج، مؤكداً أن الهدف من عقد هذه الحلقات النقاشية هو توثيق وإعادة قراءة الإنتاج العلمي لهم لمعرفة كيف كان يفكر هؤلاء الرواد، وللإجابة على تساؤل «ماذا لو كانوا معنا اليوم؟».

وأشار العربي إلى أن الحلقة الأولى بدأت بتكريم الرائد الكبير الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن مؤسس المعهد وأول مدير له، وتأتي الحلقة الثانية لتكريم رائد آخر هو الدكتور محمد محمود الإمام المفكر الاقتصادي العربي الكبير الذي أثرى المكتبة العربية بمئات الكتب والأبحاث والمقالات التي ساهمت – ولا تزال – في تشكيل الفكر الاقتصادي والعمل التنموي العربي، والتي من المقرر أن يتم جمعها في مجلد واحد يتم إصداره "رقمياً" جنباً إلى جنب مع مجلدات أعمال باقي الرواد في نهاية الموسم الحالي من «سمينار الثلاثاء».

الاستقلال الاقتصادي والتكامل العربي

وأشار د. جودة عبد الخالق في كلمته إلى أن الدكتور كان مفكراً شديد الإيمان بالقومية العربية، ومدافعاً صلباً عن الاستقلال الاقتصادي والتكامل العربي، وله كتابات رائدة في هذه المجالات، وعمل بإخلاص وتفان لخدمة وطنه الأصغر مصر ووطنه العربي الأكبر ضاربًا في ذلك أروع مثل وأحسن قدوة.

وشغل العديد من المناصب من بينها عضوًا في لجنة التخطيط القومي ووكيلا للجهاز المركزي للمحاسبات وأستاذا بمعهد التخطيط القومي ومديرًا للمعهد، وشغل منصب وزير التخطيط في مصر، وعمل مستشارًا للأمم المتحدة لشئون التخطيط في العراق، كما قام بالتدريس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد الإحصاء بجامعة القاهرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى أحمد مصطفى الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، والمنسق والمشرف العام على «سمينار الثلاثاء» أن تلك الحلقة هي ثاني حلقات تكريم رواد التخطيط في مصر، ويعقبها حلقات أخرى لتكريم كل من الدكتور إسماعيل صبري عبدالله، والدكتور كمال الجنزوري، وذلك خلال العام الأكاديمي 2022 -2023.

وفي ختام السمينار، أعرب المشاركون عن ترحيبهم بفكرة سلسلة تكريم مؤسسي ورواد معهد التخطيط القومي والتي تعد نوعاً من أنواع التقدير لدورهم المحوري في إثراء وتعزيز دور المعهد محلياً وإقليمياً ودولياً بخبراتهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم، آملين في الاحتذاء بهذه النماذج واستكمال مسيرتهم العلمية المشرفة للارتقاء وتعزيز دور المعهد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن سمينار الثلاثاء يتم تنظيمه منذ سنوات ركز خلالها على قضايا التخطيط والتنمية كحوار دائم بين أساتذة المعهد وشباب الباحثين وقد تطور ذلك ليكون الحوار بين كوادر المعهد العلمية والمراكز البحثية والجامعات، واختار لقاء هذا العام الاحتفاء برواد معهد التخطيط في مصر والعالم العربي في إطار سلسلة حلقات سوف يعقدها المعهد ليس فقط إحياء لذكرى هؤلاء الرواد وإنما لتوثيق الإنتاج العلمي لهم وإعادة قراءة أفكارهم وكتاباتهم من جديد لمعرفة كيفية الاستفادة من إسهاماتهم العلمية في وقتنا الحالي.