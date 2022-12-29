رئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وجاء في نص البرقية، التي أرسلها عبدالرازق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعين الله عز وجل أن يكون عاما سعيدا يكلل المولى سبحانه وتعالى فيه جهودكم المخلصة بالنجاح والتوفيق، لما فيه الخير والازدهار لشعب مصر العظيم».

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «نحن إذ ندعو لسيادتكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، نؤكد دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة ليعم الأمن والأمان والاستقرار ربوع البلاد، حفظ الله مصر بلدا آمنا مطمئنا، وكل عام وسيادتكم بخير».