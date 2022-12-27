«صحة الشيوخ» توصي بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في «التمريض»

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن عدم قبول تسويات الفنيين بالتمريض من الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت النائبة كوثر محمود، مقدمة الاقتراح برغبة، أن الراغب في دراسة التمريض كان يتوجه للدراسة في الجامعة المفتوحة للحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق والتجارة والزراعة وغيرها ويتم تغيير مسارهم وتسويتهم بالأعمال الإدارية مما أدي إلى وجود عجز مستمر في أعداد وكفاءة التمريض.

ولفتت إلى العرض على لجنه قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لتدشين برامج لاستكمال دراسة التمريض لكل الحاصلين على الدبلومات الفنية للتمريض وحصولهم على البكالوريوس التقني، مما يؤدي إلى تحسين مستواهم العلمي والاجتماعي، لكنهم فوجئوا برفض التسوية في نفس مجالهم التمريضي.

دراسة لفتح باب التسويات لفنيين التمريض

وأكدت النائبة، أن الأمر يستلزم دراسة فتح باب التسويات لفنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا مثل بكالوريوس التمريض التقني التخصصي، وذلك بعد الحصول على الدبلوم التخصصي ومدته عامين وستة أشهر امتياز ومساواتهم بالحاصلين على البكالوريوس العام، وكذلك اعتراف الجهات الخارجية بهذه الشهادات ومنحهم تراخيص السفر بدرجة البكالوريوس، وحق الإشراف في المستشفيات من حيث الزي وعدد النوبتجيات والمهام الإدارية لدرجه المالية، ودراسة تعديل قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 ليشمل البكالوريوس التقني للتمريض.

وطالبت النائبة بقبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني وعمل ما يلزم لتحقيق المساواة بين الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بجميع صوره.

وأوضح ممثلو الجهاز المركزي للتنظيم والأداة أنه تم مطالبة وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني وفقاً لذلك ولم يتم حسم الموقف إلى الآن.

بينما أوضح مسئولو وزارة الصحة والسكان أن الإشكالية الرئيسية تكمن في موقف المجلس الأعلى للجامعات والذي لم يحسم موقف الدرجة العلمية لبكالوريوس التمريض التقني وأنه جاري دراسة تعديل المسمى الوظيفي للحاصلين على درجة بكالوريوس التمريض التقني من الممارس التقني إلى أخصائي تمريض في مجال التخصص دون التمييز والخلط، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

دراسة إمكانية إجراء معادلة علمية لخريجي بكالوريوس التمريض

بينما أوضح مسئولو المجلس الأعلى للجامعات أنه جاري دراسة إمكانية إجراء معادلة علمية لخريجي بكالوريوس التمريض التقني لمساواتهم بخريجي كليات التمريض، ولكن هذا الأمر تشوبه بعض التعقيدات التي تستوجب التنسيق مع النقابة العامة للتمريض ووزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بهذا الأمر من أجل إيجاد صياغة عملية للخروج من هذه الإشكالية.

فيما أكد أعضاء اللجنة، أن قطاع التمريض هو العصب والعمود الفقري لإصلاح وتحديث المنظومة الصحية، إلا أنهم يواجهون الكثير من المعوقات، أبرزها العجز في أطقم التمريض، مع ضرورة تحديث المناهج التعليمية داخل المعاهد وكليات التمريض بمختلف الجامعات المصرية، والاهتمام بملف تدريب أطقم التمريض ورفع أجورهم، وتقديم المزيد من الحوافز المالية والتشجيعية لهم، وأنه يجب إيجاد حل لأزمة خريجي معاهد التمريض الحاصلين على بكالوريوس تقني.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بـمطالبة وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني بما يتوافق مع معايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.