«إسكان الشيوخ» تبدأ مناقشة قانون البناء بالوقوف دقيقة حداد على النائب مصطفى كامل

بدأت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماعها منذ قليل، برئاسة اللواء خالد سعيد، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المقدم من الحكومة، بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على روح الراحل اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد السابق.

وتقدمت لجنة الإسكان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة النائب الراحل، داعية له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، قد نعى اللواء مصطفى كامل عضو المجلس الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.