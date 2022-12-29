انطلاق فعاليات الدورة 35 لمؤتمر أدباء مصر في الوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، عددا من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الثقافة وقامات مصر الأدبية، في إطار افتتاح فعاليات الدورة 35 للمؤتمر العام لأدباء مصر، برئاسة الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والذي تستضيفه المحافظة على مدار أربعة أيام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية

وأكّد المحافظ، أن المؤتمر سيشهد إعلان الوادي الجديد عاصمةً للثقافة المصرية لعام 2023، وهو ما يُعتبر فرصة كبيرة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز وقرى المحافظة؛ لإثراء الحراك الثقافي وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتمتع به المحافظة، حيث يعتبر المؤتمر أكبر تجمع لأدباء ومُثقفي مصر من المحافظات كافة.

ومن جانبه، أكد محسن حسب، مدير عام قصور الثقافة في الوادي الجديد، أن المؤتمر يشهد في فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للكتب فضلًا عن زيارات أثرية وزيارات لكبرى المشروعات التنموية بالمحافظة، إضافة إلى أن المؤتمر سيكرم عددا من الكتاب والأدباء الذين لهم اسم عريق، ومنهم الناقد الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد شخصية المؤتمر، واسم الراحل الدكتور صلاح فضل وتكريم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور حمدي سليمان الأمين العام للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.