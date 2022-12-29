قناة القاهرة الإخبارية: القمة العربية جاءت في ظروف دقيقة وتطورات متسارعة

قال الدكتور نجيب بيطام باحث سياسي، إن القمة العربية التي عُقدت في الجزائر سُميت بقمة لم الشمل، حيث جاءت في ظروف دقيقة وتطورات متسارعة على الساحة الدولية، ومن ثم، صدر بيان القمة بمخرجات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف بيطام، خلال مداخلة هاتفية على «القاهرة الإخبارية»، أن القادة العرب مجتمعين أعربوا عن الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقا للخطوط المرسومة في الرابع من يونيو 1967 والتأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

الجزائر استفادت من قمة لم الشمل

وتابع الباحث السياسي، أن الجزائر استفادت من قمة لم الشمل العربي الذي ظل مفتتا لأكثر من سنتين، أي أن عنوان القمة جرى تجسيده، موضحًا أن البعض انتقد القمة على أساس عدم حضور كثير من الملوك وقادة الدول العربية، ولكن العبرة في تمثيل الدولة وليس فيمن يحضر، وهذا أمر بروتوكولي.

اتفاق المجتمعين العرب على مخرجات إعلان الجزائر

وأكد: «رغم ذلك، حضر العديد من رؤساء الدول العربية، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر ورئيس دولة تونس، إذا تجسد عنوان القمة في لم الشمل العربي واتفاق المجتمعين العرب على مخرجات إعلان الجزائر، ولم تسجل القمة أية اختلالات أو سجالات في مخرجاتها».