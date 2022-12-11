نشأت الديهي: القمة العربية الصينية كانت بمثابة نظرة ثاقبة نحو الشرق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة العربية- الصينية ترسم خريطة سياسية إقليمية جديدة، مشيرًا إلى أن الأحداث العالمية الكبيرة والضخمة مثَّلت تغييرًا حقيقيًا على الأرض، وأدت لما يمكن أن يطلق عليه بسياسة التكتلات والتحالفات، خاصة أن التحرك الفردي للدول غير مأمون العواقب.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن القمة العربية- الأمريكية الأخيرة شهدت نوعا من البرود بين بعض الدول العربية وأمريكا على خلفية أسعار الطاقة، وبعد ذلك أطلقت القمة العربية- الصينية التي كانت بمثابة نظرة ثاقبة نحو الشرق، فالعرب ليسوا في حالة زواج كاثوليكي مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب، ومن حقهم البحث عن مصالحهم من خلال التعاون مع الشرق.

وتابع أن مصر ليست ملكا لأحد ولا تقف بجانب الغرب أو أمريكا، مشيرًا إلى أن مصر تقف مع القانون الدولي، وهذا واضح في رفض القاهرة التدخل الروسي في أوكرانيا، وعندما رفضت العقوبات الغربية على موسكو، كانت أيضا تقف بجانب القانون الدولي.

ولفت إلى أن القاهرة استطاعت خلال السنوات القلية الماضية إعادة هندسة علاقاتها الخاصة بما يحقق مصالحها في ضوء الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تنكفئ على قضايا الداخلية بدون التشابك مع القضايا الخارجية ، لأن ما يحدث في الإقليم قد يؤثر على مصر بشكل غير مباشر.