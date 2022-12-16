السفير حسام زكي لقناة القاهرة الإخبارية: القمة العربية الصينية ليست على حساب طرف آخر

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الصينية التي أُقيمت في الرياض، حدث تاريخي، إذ إن العرب وبكين لديهما حضارات مشتركة.

وأضاف «زكي»، في مقابلة خاصة ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فكرة القمة اقترحها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في عام 2018، ولاقت القبول من جميع الأطراف، وأعربت الرياض عن استعدادها لاستضافة أول قمة.

أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجانب الصيني في إطار تواصله مع العالم العربي، يفتح جميع قنواته، وسبل الاتصال في مختلف المجالات.

أكد السفير حسام زكي، أن القمة العربية الصينية ليست على حساب طرف آخر، وأنها حملت أكثر مما تحتمل، لافتًا إلى جميع الأطراف تنظر للمسألة بمنظور استراتيجي لا أحد يعلمه، وأن حقيقة الأمر أسهل من ذلك، وهي أن هناك تقاربًا عربيًا صينيًا ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ ما يقرب من 18 عامًا، أي منذ عام 2004.

أوضح أن اتجاه الدول العربية والصين لرفع مستوى التقارب لا غبار عليه، وأن ذلك ظهر خلال بعض الأسئلة التي وُجهت للمؤتمر الصحفي عقب انتهاء القمة، مشددًا على أهمية الحاجة إلى التعاون والتعامل مع القوى العالمية الثانية.