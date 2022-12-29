أستاذ تمويل واستثمار: مصر حولت العجز في الكهرباء إلى فائض

تحدث دكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن إنجازات الدولة المصرية في مجال الكهرباء، وأهمية توفير الكهرباء بالنسبة للتمويل والاستثمار، وفائض بها بعد مرحلة من العجز في عام 2011.

وقال باغة خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز إن توفير الكهرباء ومصادر الطاقة، أمر ضروري للغاية من أجل تلبية حاجات المواطنين وبناء قاعدة استثمارية داخل البلاد.

وأضاف أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف الكهرباء التي تعد من أهم مصادر الطاقة بعد المحنة التي مرت بها البلاد في عام 2011 من انقطاع مستمر للكهرباء تسبب في عدم تلبية حاجة المواطنين، وتحمل المؤسسات والمستشفيات تكاليف باهظة من أجل توفير البديل، وأيضا هروب الاستثمار.

فائض في الكهرباء

وتابع: «هذا ما دفع الدولة إلى التوجه منذ 2014، إلى التفكير في تحويل هذا العجز، إلى فائض، وهو ما نجحت فيه مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج من 29 ألف ميجا وات، إلى 59 ألف ميجا وات.. هذه الاستراتيجية كانت قائمة على ثلاثة عوامل وهي الإنتاج النقل والتوزيع».