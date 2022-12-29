بوتين يجري محادثات مغلقة مع نظيره الصيني عبر «الفيديو كونفرانس» غدا

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين» أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج سيجريان محادثات مغلقة عبر الفيديو كونفرانس، صباح غدٍ الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، ديمتري بيسكوف، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الخميس، «نعد لإجراء اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، والذي سيعقد صباح الغد في موسكو».

وأشار إلى أن الاتصال سيتم عبر الفيديو كونفرانس، موضحًا أنّ أول تبادل للتصريحات بين الزعيمين بوتين وبينج سيكون علنيا، ثم ستستمر المحادثة خلف الأبواب المغلقة.

وأضاف أن المحادثات ستتطرق أولا وقبل كل شيء إلى موضوع «العلاقات الثنائية الروسية الصينية».

وفي هذا الصدد، أشار بيسكوف إلى أن حجم التجارة بين البلدين «ينمو بسرعة».

وقال بيسكوف: «بالطبع ، سيكون من المهم للغاية تبادل وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية الأكثر إلحاحا، والتي هي أقرب إلينا، وتلك الأقرب إلى الصين»، مضيفا: «سيناقش الرئيسان هذه القضايا، بروح الشراكة الاستراتيجية الحقيقية».