وزير الخارجية الروسي: وزارة الدفاع الأمريكية هددت باغتيال بوتين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» هددت بالتصفية الجسدية للرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف لافروف لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجاوز الحدود بمطالبة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بتوجيه ضربات نووية وقائية لـ«موسكو».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن كل ما تم الاتفاق عليه مع السلطات الأمريكية خلال زيارته لواشنطن سيتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أوضح لافروف إن المقترحات الروسية بشأن نزع السلاح والقضاء على «النزعة النازية» في أوكرانيا معروفة جيدا للسلطات في «كييف»، مضيفا إن، الأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أشار رئيس لجنة شؤون الطاقة في البرلمان الأوكراني «الرادا»، أندريه جيروس، لقناة «رادا» التليفزيونية، إلى تخطيط بلاده لإنشاء شبكة من محطات الطاقة المصغرة، التي ستسمح بتكوين احتياطي حرج ويصعب القضاء عليها بالقصف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.