«الشرقية» تتخطي النسبة المستهدفة من زراعة البنجر

بلغت المساحة المنزرعة من محصول البنجر في محافظة الشرقية أكثر من 86 ألف فدانا، بقيمة تخطت المستهدف بنحو أكثر من 4 أفدنة، وما زال المزارعون في أنحاء المحافظة يواصلون زراعة المحصول الاستراتيجي المهم في تصنيع السكر، فيما أوشكت المحافظة على الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية المستهدفة، أهمها القمح، البنجر والفول البلدي.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المحافظة انتهت من زراعة 86 ألفا و273 فدانا من محصول بنجر السكر، لافتا إلى أن المديرية استهدفت زراعة أكثر من 81 ألف فدان من محصول البنجر قابلة للزيادة.

زراعة أكثر من 86 ألف فدان بنجر

وأضاف أن المساحات المنزرعة من محصول البنجر هذا العام الجاري تخطت المساحة المستهدفة إذ سجلت 86273 من المساحة المنزرعة وقابلة للزيادة حتى الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية في الشرقية، لافتا إلى أن البنجر محصول هام ومن الأساسيات في المحاصيل الزراعية في المحافظة إذ تعد مادة السكر الأبيض الخام والتي لا غنى عنها.

تخطي المساحة المستهدف زراعتها من البنجر

وأوضح مدير عام الزراعة أن المديرية استهدفت زراعة 81950 فدانا من محصول البنجر بالتعاقد مع المزارع وتحديد سعر لبيعه أي بنظام الزراعة التعاقدية المتفق عليها بين الزراعة والفلاح، وهو من أميز المحاصيل الزراعية الشتوية، لافتا إلى تخطي المساحة المستهدفة بنحو 4 أفدنة.

تنتشر زراعة البنجر في شمال الشرقية

ولفت المهندس أشرف طه نصير إلى أن البنجر تبدأ زراعته كمحصولا شتويا منذ أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، ويزرع بالشتلات أو بالبذور، كما وتنتشر زراعته في مناطق شمال الشرقية، ويتم حرث الأرض الزراعية ومدها بالأسمدة وتجهيزها لزرع البنجر بها ثم انتظار المحصول.