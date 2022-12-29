الصين وسنغافورة تؤكدان تطوير التعاون رفيع المستوى بينهما

أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني «هان تشنج»، اليوم الخميس، أن التعاون رفيع المستوى بين الصين وسنغافورة يتطور بقوة، وبات استشرافيا واستراتيجيا ونموذجيا بشكل متزايد.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها «هان» مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري «هنج سوي كيت» بشأن العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأشار «هان» إلى أنّه قبل وقت ليس ببعيد، التقى الرئيس الصيني «شي جين بينج» رئيس الوزراء السنغافوري «لي هسين لونج» في بانكوك، حيث أجريا تواصلا استراتيجيا حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، ما قدم توجيها استراتيجيا لتنمية العلاقات بين الصين وسنغافورة في المرحلة المقبلة.

وأكد المسؤول الصيني، أنّ اجتماعات آلية التعاون الثنائي بين الصين وسنغافورة منصة مهمة لتعميق التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، وتلعب دورا رئيسيا في التخطيط الشامل للتعاون العملي الثنائي، معربا عن استعداد الصين للعمل مع سنغافورة من أجل الاستفادة بشكل أفضل من اجتماعات الآلية، من أجل توفير التخطيط الاستراتيجي والتوجيه السياسي بشكل أفضل للتعاون الثنائي، ورفع العلاقات بين الصين وسنغافورة إلى مستوى جديد.

من جانبه، أشاد «هنج» بالقيم الفريدة والدور الهام لاجتماعات آلية التعاون الثنائي بين الصين وسنغافورة كمنصة، قائلا إنه في ظل التوجيه القوي لزعيمي البلدين، تمحور التعاون الثنائي مع العصر وحقق نتائج مثمرة.

وأضاف أن سنغافورة مستعدة للتعاون مع الصين للاستفادة الكاملة من اجتماعات الآلية لتعميق التعاون متبادل المنفعة بشكل مستمر بين البلدين.

وأشار إلى أن سنغافورة تدعم الصين في تحسين إجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليه، مثنيا على جهود بكين الفعالة لحماية أرواح وصحة وسلامة الشعب الصيني.