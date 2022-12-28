استشاري مناعة: انحسار لأعداد إصابات كورونا حول العالم عدا الصين

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري الباطنة والمناعة، إن هناك انحسارًا لأعداد المصابين بفيروس كورونا، وشهد نهاية العام انتشارًا بسيطًا للإصابات، ومن أجل الحد من انتشار الفيروس ومتحوراته، ومنعًا لظهور أوبئة جديدة، يجب اتباع الإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة في التجمعات.

يجب التباعد أثناء العطس والكحة

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب التباعد أثناء العطس والكحة حتى لا ينتشر الفيروس، والحفاظ على النظافة الشخصية والحصول على اللقاحات وإجراء الفحوصات بشكل دوري، فبالرغم من انخفاض الأعداد بدول العالم جميعها إلا أن الصين تعاني من عودة تفشي الفيروس مرة أخرى على أراضيها.

برامج التوعية المجتمعية بالفيروسات المنتشرة

وأوضح استشاري الباطنة والمناعة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت 27 ديسمبر يومًا للصحة العالمية لنشر برامج التوعية المجتمعية بالفيروسات المنتشرة والمحتمل وجودها، مؤكدًا أنه على دول العالم التكاتف من أجل حصار هذا الفيروس، حتى لا يواجه العالم المزيد من الطفرات الجديدة نتيجة تفشي وباء كورونا.