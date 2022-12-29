أستاذ علم جراثيم لقناة القاهرة الإخبارية: الصين تواجه تسونامي كورونا.. والوفيات كثيرة

أكد الدكتور محمود حلبلب، أستاذ علم الجراثيم ببيروت، أن الصين تواجه ما وصفه بأنه تسونامي من حالات كورونا، متوقعًا أن تكون حالات الوفيات أكثر مما تعلن عنه الدولة الآن، معتبرًا أن هذا طبيعي بسبب متحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة حول العالم الآن.

توقعات بحدوث حالات وفيات كثيرة جدًا

وأوضح «حلبلب» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بيشتو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الصينيين الذين لديهم مناعة ضد الفيروس في الصين قليل، خاصة في الفئة العمرية ما فوق الـ60 عاما؛ نظرا لأنهم لم يتلقوا التطعيمات اللازمة، متوقعًا حدوث حالات وفيات كثيرة جدًا.

وأشار أستاذ علم الجراثيم ببيروت، إلى أن هناك عدة أسباب للخوف في الصين، منها ظهور متحور جديد يتفادى جهاز المناعة، معتبرًا أنه احتمال وارد ضاربًا المثل بعدد من السلالات، مثل دلتا وبيتا وأوميكرون.

الصين تواجه موجة عاتية من كورونا

ولفت الدكتور محمود حلبلب، إلى أن الصين تواجه موجة عاتية من كورونا، وبالتالي قد تظهر سلالة خطيرة في الصين، معتبرًا أن الدول التي منعت رحلات الطيران للصين كانت من أجل أخذ الحيطة والحذر.