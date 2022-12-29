محافظ الإسكندرية: زراعة 40 ألف شجرة منذ تنفيذ المبادرة الرئاسية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، زراعة نحو 40 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة في جميع أحياء الإسكندرية، وذلك بعد مرور 19 أسبوعا على تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، مؤكدا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية، بقيادة محمد الحلواني، بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ووجه «الشريف» الإدارة العامة للحدائق المركزية بالبدء في زراعة 4000 شجرة مثمرة في نطاق جميع الأحياء مع التركيز على زراعة المدارس والمستشفيات والمحاور المرورية الرئيسية، استجابة لمطالب أهالي الإسكندرية.

عدد الأشجار المنزرعة في الأسبوع الأخير

وأكد محمد الحلواني، مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، أنه خلال الأسبوع الأخير من المبادرة، تمت زراعة نحو 1200 شجرة في نطاق الأحياء وعلى المحاور المرورية، وزراعة 500 شجرة في نطاق حي ثان المنتزه، وزراعة 634 شجرة في نطاق حي العجمي، بالإضافة إلى زراعة 50 شجرة في مركز ومدينة برج العرب و16 شجرة في نطاق حي وسط، كما مضيفا أنه تم زراعة 3000 متر نجيل في نطاق حي العجمي.

زراعة أشجار داخل المدارس والمستشفيات

وأوضح «الحلواني»، خلال بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، زراعة الأشجار داخل بعض المدارس والمستشفيات والشوارع الرئيسية بنطاق حى ثان المنتزه، وهي مستشفى أبو قير العام، ووحدة صحة أبو قير، ومدرسة عبده مبروك، ومدرسة حنفى محمود، بنين وبنات، ومدرسة مجد أبو زيد، ومدرسة العماروة، ومدرسة المنشية البحرية، والصحة المهنية، ومستشفى الصدر في المعمورة، وأحواض مدخل أبو قير، وشارع 25 بحرية طوسون، وفي نطاق حي العجمي تمت زراعة الاشجار داخل مدرسة مدرسة طلمبات المكس.