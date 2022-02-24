كل ما تريد معرفته عن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثي الولادة، وذلك من انطلاق المبادرة في سبتمبر 2019 وحتى الآن.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل وجهود مبادرة رئيس الجمهورية التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان.

في نقاط.. تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع

1 - انطلقت المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

2 - إجراء مسح سمعي لعدد 2 مليون و650 ألف و225 طفل حديث الولادة.

3 - تحويل عدد 145 ألف و710 طفل من أجل إعادة الفحص مرة ثانية عن طريق اختبار تأكيدي، بعد مرور أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة.

4 - تحويل عدد 15 ألف طفل عقب انتهاء الاختبار الثاني، وذلك إلى مستشفيات ومراكز الإحالة ويبلغ عددهم 30 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل تقييم حالة الطفل بدقة أعلى.

5 - يتم التعامل مع الأطفال بالعلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، وأيضاً تحويل الطفل من أجل إجراء عملية زراعة القوقعة، وذلك لمن تستدعي حالته.

6 - وصل عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال من يوم الولادة وحتى 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في مختلف محافظات الجمهورية.

7 - فحص عدد 7410 أطفال من غير المصريين والمقيمين على أرض مصر في إطار المبادرة.

الصحة: الكشف المبكر عن ضعف أو فقدان السمع يُسهل فرصة العلاج

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن الكشف المبكر عن ضعف أو فقدان السمع من شأنه أن يجنب الأطفال الإعاقة السمعية كما يسهل فرص علاجهم، إلى جانب تجنب مشكلات التخاطب والتي من الممكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.