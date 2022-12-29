«الصحة» تكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية لخدمات وحدات الرعاية الأولية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، بعد إعلانه إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، موضحا أنّ تلك الوحدات والمراكز الصحية المنتشرة في كل مناطق الجمهورية، وتُقدم خدمات منذ الولادة وحتى أكثر من 65 عامًا.

مبادرة الرعاية الصحية الأولية

وقال وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، إنّ أبرز الخدمات المقدمة في وحدات الرعاية الصحية الأولية منذ الولادة وحتى 5 سنوات، هي التطعيمات الإجبارية، وفحص سمعي، وفحص هرمون الغدة الدرقية، وأمراض التمثيل الغذائي، وفحص الأمراض الوراثية بالحضانات، ومتابعة الطفل، وصرف المغذيات الدقيقة، وصرف الألبان شبيهة لبن الأم، وصرف الألبان العلاجية.

خدمات المبادرة

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنّ أبرز الخدمات المقدمة من 5 إلى 15 عامًا، تضم الفحص الطبي لطلاب المدارس، ومبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم، والتطعيمات المدرسية، والفحص الطبي، والتحاليل الدورية.

ولفت إلى أنّه من 18 حتى 49 سنة تقدم الوحدات والمراكز خدمات كلاً من مبادرة صحة المرأة، ومبادرة المقبلين على الزواج، ومبادرة صحة الأم والجنين، ومتابعة الحمل والولادة والتنفس، وتنظيم الأسرة، ومبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والتقييم والدعم النفسي والتغذوي، وصرف المغذيات الدقيقة.

وأشار إلى أنّه من سن 49 حتى 65 يتم تنظيم مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والتقييم والدعم النفسي والتغذوي، فضلا عن مبادرة كبار السن والتحاليل الدورية للأكبر من 65 عامًا.