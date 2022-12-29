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وزير الصحة ينعى الدكتور وسيم نسيم.. «توفي أثناء تأدية عمله»

كتب:

مريم الخطري
01:56 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

نعي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور وسيم نسيم، استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة الأسبق بمستشفى قويسنا المركزي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور وسيم نسيم، توفي مساء أمس أثناء تأديه عمله بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يستعد لإجراء جراحة عاجلة لأحد المرضى بقسم طوارئ المستشفى.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.