«الصحة» تبحث فرص الاستثمار وتطوير خدمات المواطنين مع «القمرا» القطرية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور شريف سعد، رئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة القمرا القابضة القطرية، ومصطفى دبور، المدير التنفيذي المالي للمجموعة، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار بالمنظومة الصحية، حيث أكد الوزير حرصه على تعظيم فرص الاستثمارات بالقطاع الصحي، لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنّ مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات في القطاع الصحي.

الاستثمار في القطاع الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة سبل تطوير الاستثمار بالقطاع الصحي، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير عدد من المستشفيات القائمة ورفع كفاءتها، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير بحث خلال الاجتماع سبل التعاون وفرص الاستثمار في مجال صناعة الدواء، لافتا إلى تنسيق زيارات للوفد القطري لعدد من مصانع الدواء المصرية، فضلاً عن تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات، وهيئة الدواء المصرية، ومدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما».

ولفت عبدالغفار، إلى تأكيد الوزير على أهمية الاسراع في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التعاون المشترك بما يدعم المنظومة الصحية، مؤكدا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية.