وزير الصحة يكشف عن مبادرة رئاسية لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن مبادرة رئاسية جديدة لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة، بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتا إلى إمكانية تعامل وحدات الرعاية الصحية الأولية مع 70% من الخدمات، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات والتسبب في ضغط عليها وعلى غرف الطوارئ دون الحاجة إليها.

مبادرة وحدات الرعاية الصحية الأولية

وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنّ المبادرة الرئاسية ستكلف الدولة نحو 6 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى وجود 5426 وحدة رعاية صحية أولية، منتشرة في الريف والحضر، ووحدات الرعاية الصحية الأولية موجودة داخل القرى والمراكز في كل محافظات مصر.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الوحدات والمراكز الصحية قريبة من أماكن تواجد المواطنين، وجار العمل عليها وتطوير عدد كبير منها، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تطور المستشفيات.

وأوضح أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عدم إحالة المواطن لمستشفى إلا من خلال الوحدة الرعاية الصحية الأولية، وأنّ المبادرة الرئاسية تعد المنظومة الصحية لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل.

المبادرة تقلل الضغط على المستشفيات

ولفت إلى أنّ الدراسات الدولية تشير إلى أنّ 30% من المشاكل الطبية يجب إحالتها إلى مستشفيات تقدم رعاية صحية، وأنّ المبادرة ستقلل الضغط على المستشفيات، وأنّ وحدات الرعاية الصحية الأولية ستعالج الأمراض أو المشاكل الصحية ذات العرض البسيط، ومنها الباطنة والنساء والولادة والأطفال والجلدية، ولو هناك حالة سيتم إحالتها للمستويات الأعلى.

وأشار إلى تكامل الدولة مع المجتمع الدولي ممثل في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقطاع المسؤولية المجتمعية بالبنوك، موضحا أنّ مصر تنتج نحو 90% من علاجات المصريين، ويتم العمل على توطين أدوية علاج الأورام والأدوية البيولوجية، واللقاحات، مع تصدير الأدوية للعديد من الدول حول العالم.