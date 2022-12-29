فوز طالبة مصرية في مسابقة «أنا مواطن متوسطي» بمارسيليا

نظًم مركز الأنشطة الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية؛ للسنة الخامسة ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي؛ وذلك بالتعاون مع المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي (CMCA) بمرسيليا الذي يقوم من خلال لجنة تحكيم باختيار ثلاثة أفلام تناقش قضايا منطقة حوض البحر المتوسط؛ حيث يقوم الطلبة بمشاهدة هذه الأفلام والتصويت لأفضل فيلم من وجهة نظرهم، والذي بدوره يحصل على الجائزة خلال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط الذي عقد بمرسيليا في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان صحفي صدر اليوم ،الخميس، عن المكتبة بأن الطالبة أمينة إمام؛ من مدرسة جيرار بالإسكندرية فازت بجائزة مالية في مسابقة «أنا مواطن متوسطي» بمارسيليا لأفضل فيديو باستخدام الهاتف لمناقشة قضايا الشباب في دول البحر المتوسط التي تثير اهتمامهم. وتعد هذه المرة الثالثة التي تفوز بها مصر في تلك المسابقة.جدير بالذكر أن المركز يتوسع كل عام لخدمة الجمهور الفرانكفوني في المحافظات المختلفة؛ حيث اشترك هذا العام ما يقرب من أربعمائة طالب وطالبة من الطلبة الفرانكونيين من المدارس المختلفة بالقاهرة وبورسعيد والمنصورة والإسكندرية وللمرة الأولى أسوان التي كان لها السبق في تنظيم هذه الورش في صعيد مصر.

ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز معرفة الطلبة بأهمية الفن السابع وصناعة السينما، والتعرف على القضايا المطروحة في الأفلام التسجيلية الخاصة بحوض البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ممارسة اللغة الفرنسية والتعرف على محافظات مصر المختلفة والمشاركة في تنظيم وحضور مهرجانات على المستوى المحلي والدولي وغيرها من المهارات التي يكتسبها الطلبة من هذه التجربة المثمرة.