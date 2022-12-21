رحلة مقتنيات نور الشريف من سوق ديانا بالقاهرة إلى مكتبة الإسكندرية

أثار طلب من شخص يدعى مصطفى جبريل، للتواصل مع سارة ومي نور الشريف، بشأن مقتنيات والدهما، الكثير من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف «جبريل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حصل على صور عائلية لنور الشريف وبوسى تصل إلى 25 صورة تتضمن كتب كتابهم جميعها بألبوم عائلي، وتم تحميضها بأستديو «جاربيس»، من أحد مزادات المقتنيات على وسائل التواصل الاجتماعي ويرغب في إعادتها لورثة الفنان الراحل.

المزاد الثاني لمقتنيات نور الشريف

وأوضح «جبريل» أن ذلك المزاد الثاني لمقتنيات نور الشريف حيث عرضت مقتنيات خاصة به منذ فترة قريبة منها ملابسه في فيلمه كتيبة إعدام، وشارك في المزاد حتى فوجئ والمشاركين بمي نور الشريف بالمزايدة فانسحب الجميع لتحصل مي الشريف على إرث والدها.

كيف خرجت متعلقات الشريف؟

لا يعلم «جبريل» حقيقة وصول الصور لبائعها ولكن أحد المقربين من ورثة نور الشريف تواصل معه مطالبًا بشراء الصور، معللا ذلك بأن المقتنيات خرجت من شقة المهندسين أثناء تنظيفها بواسطة آخرين.

أول ظهور لمقتنيات نور الشريف

وتتبعت «الوطن» مقتنيات الفنان نور الشريف والتي ظهرت أول مجموعة منها منذ عدة أشهر داخل سوق ديانا لبيع الكتب والتحف والصور ونياشين والعملات وأشياء عديدة يجمعها فقط أنها قديمة رسم عليها الزمن خطوطه، وتركت أصابعأصحابها بصماتها عليها لتزيدها عراقة وبريقا، فجميعها تنتشر حول سينما ديانا بقلب القاهرة، أحد أهم مقاصد عشاق شراء العملات القديمة والقتنيات، بينها ظهرت أول مجموعة من مقتنيات الفنان نور الشريف تضم صورًا عائلية ومتعلقات شخصية، عرضها البائع بسوق ديانا، ثم على صفحات الشراء على مواقع التواصل الاجتماعي التي تكمل التسويق للمقتنيات.

عصام زكريا يحصل على صور الشريف

والمقتنيات وصلت ليد الكاتب والناقد السينمائي عصام زكريا، الذي قال لـ«الوطن»، إنه فؤجئ بعرض مقتنيات نور الشريف للبيع واستطاع شراء بعضها فحصل على ألبومات عائلية وكتب تحمل إهداءات وصور من أفلام وبوسترات أفلام أخرى، بينما لم يستطع الحصول على نياشين ودروع وشهادات وجوائز للفنان الراحل منها دروع ونياشين من نادي الجاسرة بالإمارات ونادي الشرق ومن طهران، بعضها بيع بالفعل لمصريين وغير مصريين وبعضها مازال بسوق ديانا.

بوسى تكشف سر مقتنيات نور الشريف

وكشف «زكريا» أنه تواصل مع الفنانة بوسي حول إرث الشريف الضائع فأبدت إنزعاجها من ضياع المتعلقات، وأوضحت أن ورثة الشريف ليس وراء خروج متعلقاته للأسواق، وكانوا حريصين كل الحرص على مقتنياته الموجودة بشقة الشيخ زايد لكن بعد ظهور بعض المتعلقات بالأسواق تبين أنها كانت توجد بشقة المهندسين التي كان يقيم بها الراحل قبل وفاته وحتى الآن لا تعلم كيفية خروجها، وأبدى «زكريا» لبوسي استعداده لإهداء الأسرة متعلقات الشريف ولكنها لم تتسلمها أو أي من الورثة حتى الآن.

مقتنيات الشريف بمكتبة الإسكندرية

وتبرع ورثة الشريف بـ6022 كتابا و167 ورقة تخص عقود شركته الإنتاجية، و9 كراسات بخط يده بها بعض الخواطر والملاحظات إلى مكتبة الاسكندرية بعد وفاته وفقًا لوصيته.